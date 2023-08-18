Kocaeli Türk Okçuluğu Açık Hava Puta Koşusu Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek olan Kocaeli Türk Okçuluğu Açık Hava Puta Koşusu yarın başlıyor. Programda 523 kemankeş madalya için yarışacak olan sporcular, İzmit Atletizm Pisti'nde mücadele edecek.

Kocaeli Türk Okçuluğu Açık Hava Puta Koşusu heyecanı yarın büyük katılımla başlayacak. Programda 523 kemankeş madalya için yarışacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliğinde, Kocaeli Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Puta Koşusu adıyla 19-20 Ağustos tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti'nde düzenlenecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce organize edilen şampiyonada minikler, yıldızlar, gençler, büyükler kadın ve erkek kategorisinde ülke genelinden 16 ilden, 44 geleneksel okçuluk kulüpleri ile ferdi sporcular katılırken 228 kadın, 295 erkek olmak üzere toplam 523 kemankeş madalya için yarışacak. Kocaeli Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Puta Koşusu ilk gün yapılacak 10-11 yaş minikler 30 metre, 12-13 yaş minikler 35 metre, yıldızlar 40 metre, gençler 50 metre, büyükler kadınlar 60 metreye, erkekler 70 metreye oklarını atarak sıralama atışlarını tamamlayacak. Organizasyonda ikinci gün 20 Ağustos'ta tüm kategorilerde eleme atışlarıyla başlarken çeyrek final, yarı final ve finale çıkan kemankeşler belirlenecek. Puta koşusu final atışları sonrası şampiyonada aynı gün tüm kategorilerde dereceye girenler için ödül töreni de düzenlenecek. - KOCAELİ