Kocaeli spor haberi | Kocaelispor, genç kaleci Eren Bilen'i renklerine bağladı
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Kocaeli haber: Kocaelispor, genç kaleci Eren Bilen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kocaelispor, genç kaleci Eren Bilen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Eren Bilen'i kadrosuna kattı. Göztepe altyapısından yetişen genç kalecinin bir süredir bonservisi elindeydi. 21 yaşındaki file bekçisi, kendisini yeşil-siyahlı takıma bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. - KOCAELİ
İhlas Haber Ajansı / Spor