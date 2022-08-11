Kocaeli spor haberi | Kocaelispor, genç kaleci Eren Bilen'i renklerine bağladı Kocaeli haber: Kocaelispor, genç kaleci Eren Bilen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaelispor, genç kaleci Eren Bilen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Eren Bilen'i kadrosuna kattı. Göztepe altyapısından yetişen genç kalecinin bir süredir bonservisi elindeydi. 21 yaşındaki file bekçisi, kendisini yeşil-siyahlı takıma bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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