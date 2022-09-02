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Kocaeli spor haberi: Gölcük Belediyesi Başkanlığı Kupası heyecanı başlıyor

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Kocaeli spor haberi: Gölcük Belediyesi Başkanlığı Kupası heyecanı başlıyor

Gelen Kocaeli haberine göre Amatör futbol takımları arasında çekişmeli maçlara sahne olan 8. Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası Futbol Turnuvası, bu yıl 8-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Amatör futbol takımları arasında çekişmeli maçlara sahne olan 8. Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası Futbol Turnuvası, bu yıl 8-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası, bir kez daha çekişmeli maçlara sahne olacak. 8-18 Eylül tarihleri arasında Kavaklı Stadı'nda düzenlenecek turnuvada Kavaklıspor, Gölcük İdmanyurduspor, Osmanlı 41 Spor, Gölcük Çiftlikspor, İhsaniyespor, Hisareynspor, Seka Doğanspor ve Yazlıkspor şampiyonluk için sahaya çıkacak. Gölcük'ü çeşitli amatör liglerde temsil eden takımlar, Kavaklı Stadı'nda futbol şöleni sergileyecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Geleneksel hale getirdiğimiz Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası'nın bu yıl 8'incisini düzenleyeceğiz. Turnuvaya katılacak tüm takımlarımıza başarılar diliyor, başlayacak ligler öncesinde fair play kuralları içerisinde çekişmeli karşılaşmalarla dolu bir turnuva olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Gölcük Eylül Spor Haberler

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