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Ampute Milli Futbol Takımı'nın kampı sona erdi

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Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de yaptığı kampı tamamladı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de yaptığı kampı tamamladı.

Milli takımın kentte gerçekleştirdiği 8 günlük kamp, kahvaltı programıyla sona erdi.

Teknik direktör Osman Çakmak, AA muhabirine, rakiplerinin analizini yaptıklarını ve buna göre de çalıştıklarını söyledi.

Kentte kamp yapmalarında emeği olanlara teşekkür eden Çakmak, "Oyuncularımı fiziksel olarak ne kadar hazırladıysam, zihinsel olarak da o kadar hazırlamak zorundayım. Tüm ekip olarak iyi bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'muzun başkanı Muaz Ergezen de bizlere destek oluyor. Biz de bu anlamda müzemizde eksik olan Dünya Kupası'nın resmini çocuklarımıza gösteriyoruz. Önce Fransa, devamında Liberya, ondan sonra Haiti ile karşılaşacağız. Gruptan lider çıktıktan sonra eleme etabında rakibimizi bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, Erzurum'da da 17-30 Ağustos tarihlerinde kampa gireceklerini, burada yaklaşık 24 antrenman planladıklarını sözlerine ekledi.

AA / İbrahim Aktaş - Spor

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