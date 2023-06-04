Kocaeli Sanayi Odası Avrupa Günü'nde bisiklet turu düzenledi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından "Avrupa Günü" kutlamaları çerçevesinde bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği ve kentteki bisiklet kulüpleri üyeleri, etkinlik kapsamında fuar alanındaki KSO hizmet binası önünde toplandı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından "Avrupa Günü" kutlamaları çerçevesinde bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği ve kentteki bisiklet kulüpleri üyeleri, etkinlik kapsamında fuar alanındaki KSO hizmet binası önünde toplandı.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, etkinlik öncesi gazetecilere, her yıl mayıs ayında düzenledikleri etkinliğin 7.'sini ramazan, bayram ve seçimler dolayısıyla bu yıl haziran ayında gerçekleştirdiklerini anlattı.

Zeytinoğlu, Kocaeli Fuar alanından çıkarak yaklaşık 21 kilometre pedal basıp Kartepe ilçesindeki SEKA Kamp alanına gideceklerini aktararak, "Amacımız AB'nin önem verdiği 'Yeşil Mutabakat' ve mobilite konusunda bir ilgi oluşturmak. İnsanların bu konuda bilgilenmelerini, ilgilenmelerini sağlamak amacıyla yaptığımız spor etkinliği. Tabii ki burada amacımız gençlerin de spor yapmaya yönelmesi, bisiklet kullanması, yaşamlarına bisikleti sokmalarını arzuluyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Zeytinoğlu ve beraberindeki Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, il ve ilçe spor şube müdürleri ile bisiklet tutkunları Seka Kamp alanına doğru hareket etti.