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Kocaeli Rallisi Başladı

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Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. Ayak yarışı olan ve bu yıl 40'ncısı düzenlenen Kocaeli Rallisi başladı. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen açılış seremonisinde startı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. 59 otomobil ve 118 sporcu toplam uzunluğu 113,54 kilometre olan 9 özel etapta yarışacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. Ayak yarışı olan ve bu yıl 40'ncısı düzenlenen Kocaeli Rallisi başladı.

Sporun başkenti olma hedefiyle uluslararası, ulusal ve yerel spor etkinliklerine büyük destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında önemli spor faaliyetine daha ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Kocaeli'de 40'ıncısı düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası 6 ayak yarışları dün start aldı. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen açılış seremonisinde startı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. Açılış seremonisinde konuşan Başkan Büyükakın, "Kocaeli'de yıllardır bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Kocaeli, sporun her alanında farkını gösteriyor. Büyük gayretle çalışıyoruz. Sporun başkenti olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Bugün startını verdiğimiz Kocaeli Rallisi bunlarında biri. 59 otomobil ve 118 sporcu toplam uzunluğu 113,54 kilometre olan 9 özel etapta yarışacak. Tüm vatandaşlarımızı yarışa davet ediyorum. Sporculara başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

59 otomobil, 118 sporcu yarışacak

Kocaeli'de nefesleri kesecek ralli organizasyonu bugün ve yarın İzmit-Kandıra-Derince ilçeleri sınırları içerisindeki yarışlarla yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kocaeli Otomobil Sporları Derneği (KOSDER) iş birliğinde düzenlenen rallide 59 otomobil ve 118 sporcu toplam uzunluğu 353 kilometre olan 9 özel etapta mücadele edecek. Ralli merkezi ve servis alanı olarak eski İnterteks Otopark alanı kullanılacak. Organizasyonun ilk günü Kulfallı Çakmaklar ve Toylar etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından seyirci özel etabı ile sona erecek. Ekipler yarın ise saat 09.30'da direksiyon başına geçerek İshakçılar ve Teksen etaplarını geçecek. 14.00'ten itibaren İzmit Kent Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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