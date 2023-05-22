Kocaeli'nin haltercilerinden 2 gümüş madalya

Bu yıl Sivas'ta yapılan Mehmet Emin Alpak Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'na katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler, Kocaeli'ye 2 gümüş madalya ile döndü.

Bu yıl Sivas'ta yapılan Mehmet Emin Alpak Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'na katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler, Kocaeli'ye 2 gümüş madalya ile döndü.

Türkiye Halter Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Mehmet Emin Alpak Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 275 kadın, 322 erkek olmak üzere toplam 597 sporcunun katılımıyla Sivas 4 Eylül Spor Salonunda yapıldı. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler de podyuma çıktı.

Şampiyonada podyuma çıkan Dünya ve Avrupa dereceli halterci Berfin Altun koparmada 78 kilo, silkmede 105 kilo kaldırarak Türkiye 2'ncisi oldu. Bir diğer Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu isim Vahdet Bekir Gencan da koparmada 140 kilo, silkmede ise 170 kilo kaldırarak Türkiye 2'nciliğini elde etti ve büyük sevinç yaşadı. - KOCAELİ