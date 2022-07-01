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Kocaeli'nden 7 madalya ile döndüler

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kocaeli'nden 7 madalya ile döndüler

Kocaeli'nde yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan sporcular farklı kilolarda toplamda 7 madalya ile kente döndü.

Kocaeli'nde yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan sporcular farklı kilolarda toplamda 7 madalya ile kente döndü.

Türkiye Kick Boks Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası sona erdi.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda geçen hafta 78 ilden 4 bin 850 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyonada, 6'şar branşta mücadele eden Büyükler ve Gençler kategorilerinde milli takımlar belirlendi.

Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan sporcular derece yapmayı başardı. Sporculardan Şeyma Canpolat birinci olarak altın madalya, Furkan Alıcı ikinci olarak gümüş madalya, Talha Emir Buldu, Nuh Yiğit, Seymen Nuri Ertuğ, Sercan Akdeniz ve Talha Kılıç ise üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kick Boks Türkiye Kocaeli Sivas Spor Haberler

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