Kocaeli haberleri | 3. Geleneksel Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması başlıyor Kocaeli haberi: İzmit Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışmasının 3'üncüsü 22 Ağustos'ta başlıyor. İzmit Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışmasının 3'üncüsü 22 Ağustos'ta başlıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle Kocaelispor'u daha iyi tanıtmak adına düzenlenen Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması'nın bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek. Yarışma, 22 Ağustos Pazartesi günü Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro'da başlıyor. 4 gün boyunca sürecek olan bilgi yarışması sonunda finale çıkmaya hak kazanan yarışmacılar 27 Ağustos Cumartesi günü şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek. Final programı ise İzmit Belediyesi Belsa Hizmet Binası önünde gerçekleşecek. Sürpriz hediyelerin verileceği yarışmaya katılmak isteyenler başvuru yapabilecek. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Spor Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kocaeli haberleri | 3. Geleneksel Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması başlıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.