Kocaeli haber! Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları Kocaeli'de başladı

Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları, Kocaeli'nin ev sahipliğinde düzenleniyor.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 25 Eylül'de sona erecek organizasyona 75 ülkeden 1065 sporcu katılıyor. Organizasyonda 64'ü milli, 136 Türk sporcu tatamiye çıkacak.

Sporcular, kadınlar kata müsabakalarıyla başlayan turnuvada, bugün ve yarın çeşitli kategorilerde elemelerle yarı final müsabakalarına çıkacak. Şampiyonanın son günü ise madalya mücadelesiyle geçecek.

"64 milli sporcumuzla buradayız"

Türkiye Karate Federasyonu Başkan Aslan Abid Uğuz, AA muhabirine, katılım ve ülke sayıları itibarıyla Avrupa Şampiyonası'ndan çok daha büyük bir organizasyon gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "75 ülke, 1065 sporcu var. Ülke olarak da 64 milli sporcumuzla buradayız." dedi.

Uğuz, şampiyonanın Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonlarından olduğuna işaret ederek,"Bu şampiyonanın bir önemli tarafı da sporcular burada dünya sıralaması için puan alıyorlar ve uluslararası sıralamada öne geçiyorlar. Bu organizasyonda dünya sıralamasında ilk 32'de olmayan sporcular var. Sporcuların ilk 32'ye girmesi için çok önemli bir şampiyona. Sporcularımız çok iyi hazırlandılar. Burada da yine en üstlerde, en çok madalya alan takım olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli organizasyonlara imza attığını dile getiren Uğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karate organizasyonları bakımından bu sene altın yılımız diyebilirim. Büyükler Avrupa Şampiyonası Gaziantep'de yapıldı. 26-30 Ekim'de Konya'da dünya karatesinin en büyük organizasyonu yapılacak, Ümit Genç U21 Dünya Şampiyonası, oraya 120 ülkeden 1500'e yakın sporcu katılacak. Türkiye, sadece sportif başarı anlamında değil, organizasyonlarda da hem başarısını hem yeteneğini gösterdiği için Dünya Karate Federasyonunun ilk başvurduğu ülkelerden biri oluyor."