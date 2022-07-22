Kocaeli haberi! Uğurcan Bekçi, 1+1 yıllığına Kocaelispor'da - Haberler

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Kocaeli haberi! Uğurcan Bekçi, 1+1 yıllığına Kocaelispor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kocaeli haberi! Uğurcan Bekçi, 1+1 yıllığına Kocaelispor'da

Kocaeli haberler... Kocaelispor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi'yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Kocaelispor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi'yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, transferlerine bir yenisini daha ekledi. 24 Erzincanspor'dan Uğurcan Bekçi, Körfez ekibinin kadrosuna katıldı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu kariyeri boyunca çıktığı 109 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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