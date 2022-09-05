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Kocaeli haberi! U-13 Kız Futbol Turnuvası'nın Kocaeli Kadın Futbol'u şampiyon oldu

Spor Haberleri

Kocaeli haberi! U-13 Kız Futbol Turnuvası'nın Kocaeli Kadın Futbol'u şampiyon oldu

Kocaeli gelişmesine göre Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen U-13 Kız Futbol Turnuvası'nda, Beşiktaş'ı 5-1 yenen Kocaeli Bayan Futbol Takımı şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen U-13 Kız Futbol Turnuvası'nda, Beşiktaş'ı 5-1 yenen Kocaeli Bayan Futbol Takımı şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi Kavaklı Stadı'nda düzenlediği U-13 Kız Futbol Turnuvası'nda, Türkiye'nin güçlü takımları mücadele etti. Gölcük Belediyesi ile Kocaeli Bayan Futbol Takımı işbirliğiyle düzenlenen, U-13 Kız Futbol Turnuvası'na Beşiktaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlerbirliği, Sakarya Kadın, Bilecikspor, Fatih Vatan, Arap Çeşme, Fomget ve Kocaeli Kadın Futbol takımları katıldı. Türkiye kadın futbolunda geleceğin yıldız adayı olan isimler, Kavaklı Stadı'nda düzenlenen turnuvada yeteneklerini sergiledi. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan turnuvanın finalinde Beşiktaş'ı 5-1 yenen Kocaeli Kadın Futbol Takımı şampiyon oldu. Sporculara şampiyonluk kupalarını, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "Kavaklı'da oynanan maçların finalinde Beşiktaş'ı 5-1 yenerek şampiyon olan Kocaeli Kadın Futbol Takımı sporcularını, Antrenör Hasan Alemderoğlu'nu ve turnuvaya katılan tüm takımların sporcu ve teknik heyetlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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