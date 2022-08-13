Kocaeli haberi | Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı Kocaeli haberi... Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Kocaeli'de başladı. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Kocaeli'de başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde Motokros Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, sıralama turları ve ilk etap mücadeleleri gerçekleştirildi. "Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla altı ayaktan oluşan şampiyonanın Kartepe yarışında endurocular, birbirinden zorlu yapay engelleri geçmek için mücadele etti. Yarın sona erecek şampiyonada, Süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılacak. Spor AA / İbrahim Aktaş Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Kocaeli Spor Haberler

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