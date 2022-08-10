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Kocaeli haberi! Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşulacak

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Kocaeli haberi! Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşulacak

Kocaeli spor haberine göre Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, hafta sonu Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, hafta sonu Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 4. ayağı Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyelerinin destekleriyle 13-14 Ağustos tarihlerinde Motokros Park Kartepe Pisti'nde düzenlenecek.

"Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla altı ayaktan oluşan şampiyonanın Kartepe yarışında endurocular, birbirinden zorlu yapay engelleri geçmeye çalışacak.

Şampiyonada, Süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar sınıfında yarışlar yapılacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Motosiklet Türkiye Kocaeli Spor Haberler

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