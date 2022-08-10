Kocaeli haberi! Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşulacak Kocaeli spor haberine göre Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, hafta sonu Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, hafta sonu Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 4. ayağı Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyelerinin destekleriyle 13-14 Ağustos tarihlerinde Motokros Park Kartepe Pisti'nde düzenlenecek. "Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla altı ayaktan oluşan şampiyonanın Kartepe yarışında endurocular, birbirinden zorlu yapay engelleri geçmeye çalışacak. Şampiyonada, Süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar sınıfında yarışlar yapılacak. Spor AA / Fatih Çakmak Motosiklet Türkiye Kocaeli Spor Haberler

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