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Kocaeli haberi! Milli judocular, uluslararası şampiyonalara Kocaeli'de hazırlanıyor

Spor Haberleri

Kocaeli haberi! Milli judocular, uluslararası şampiyonalara Kocaeli'de hazırlanıyor

Kocaeli bölgesinden gelen habere göre Büyük ve Genç Judo Milli Takımları, Kocaeli'de kamp yapıyor.

Büyük ve Genç Judo Milli Takımları, Kocaeli'de kamp yapıyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, eylül ve ekim aylarında katılacakları uluslararası organizasyonların hazırlıklarını sürdürüyor.

Kocaeli'nde kamp yapan milli sporcuları, federasyon başkanı Sezer Huysuz ziyaret etti.

Judocularla sohbet eden Huysuz, 2024 Paris Olimpiyatları'na büyük önem verdiklerini belirterek, "Sizlere en iyi imkanları sunuyoruz. Katılacağınız şampiyona ve turnuvalarda iyi sonuçlar almanızdan ülkemiz ve bizler mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükler kategorisinde 3-4 Eylül'de Avusturya'da Avrupa Kupası, 10-11 Eylül'de İtalya'da Avrupa Açık, 6-12 Ekim tarihlerinde de Özbekistan'da Dünya Şampiyonası düzenlenecek.

Gençlerde ise 15-17 Eylül'de Çekya'nın ev sahipliğinde Avrupa Şampiyonası yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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