Kocaeli yerel haberleri: Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu

Kocaeli bölgesinden gelen habere göre İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışmasının, heyecanı devam ediyor.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışmasının heyecanı devam ediyor.

Kocaelispor tarihinin gelecek nesillere aktarılması adına İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması, bu yıl Cumhuriyet Parkı'nda başlamıştı. Yarışmanın dördüncü günü Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlendi. Finale kalan isimler ise yarın şampiyonluk için İzmit Belediyesi Belsa Hizmet Binası önünde kıyasıya mücadele edecek.

Spor İşleri Müdürlüğü organizesinde Moderatörlüğünü Mehmet Açık'ın gerçekleştirdiği yarışmanın ilk iki sorusunda telefon ile joker hakkı uygulaması bu yıldan itibaren uygulamaya geçmiş oldu. 10 yarışmacının katıldığı yarışmanın dördüncü gününü zirvede tamamlayan 4 isim Yarın gerçekleşecek olan büyük finalde mücadele etme hakkı kazandı. Böylece dördüncü günün sonunda finale yükselen isim sayısı 11'e yükseldi. Finale kalan yarışmacılar, yarın akşam Belsa Plaza önünde yapılacak büyük finalde şampiyonluk için ter dökecek.

Finalde Kocaelispor'un ünlü isimleri de jüri olarak yer alacak ve dereceye girenlere ödüllerini takdim edecek. Finalde kozlarını paylaşacak isimler ise şöyle: Mehmet Özdenkaya, Orkun Çakar, Hakan Eltut, Yağız Taşer, Berat Kaan Bayram, Ulaş Erdoğan, Mert Yazıcı, Yusuf Aktürk, Kubilay Ketenci, Nihal Koç, Batuhan Taşçı.

Yarışmayı ilk sırada tamamlayan isim 3 Bin TL, ikinci sırada tamamlayan isim 2 Bin TL ve üçüncü sırada tamamlayan isim ise bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Hediye çeklerinin yanı sıra, final gününde ünlü müzik grubu MaNga'nın Kocaelispor için hazırladığı şarkı ve klip de ilk defa vatandaşların beğenisine sunulacak.