Kocaeli haberi: Kocaelispor'da 2 ayrılık Spor Haberleri Kocaeli haber: Kocaelispor, Berat Kartal ve Denizalp Özdemir'i kiraya gönderdiğini duyurdu. Kocaelispor, Berat Kartal ve Denizalp Özdemir'i kiraya gönderdiğini duyurdu. TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, kadrosunda bulunan 2 genç futbolcusunu kiralık olarak gittiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Berat Kartal'ın 1 yıllığına Gümüşhanespor'a, Denizalp Özdemir'in ise 1 yıllığına Belediye Derincespor'a kiralandığı duyuruldu. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kocaeli haberi: Kocaelispor'da 2 ayrılık - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.