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Kocaeli haberi: Kocaelispor'da 2 ayrılık

Kocaeli haberi: Kocaelispor'da 2 ayrılık

Spor Haberleri

Kocaeli haber: Kocaelispor, Berat Kartal ve Denizalp Özdemir'i kiraya gönderdiğini duyurdu.

Kocaelispor, Berat Kartal ve Denizalp Özdemir'i kiraya gönderdiğini duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, kadrosunda bulunan 2 genç futbolcusunu kiralık olarak gittiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Berat Kartal'ın 1 yıllığına Gümüşhanespor'a, Denizalp Özdemir'in ise 1 yıllığına Belediye Derincespor'a kiralandığı duyuruldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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