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Kocaeli haberi... Kocaeli'de Muay Thai rüzgarı esecek

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Kocaeli haberi... Kocaeli'de Muay Thai rüzgarı esecek

Edinilen Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenecek olan 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası'nda 7 ilden 369 sporcu şampiyonluk için ter dökecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenecek olan 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası'nda 7 ilden 369 sporcu şampiyonluk için ter dökecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12-14 Ağustos tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası gerçekleştirilecek. Gebze Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan müsabakalara Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Tekirdağ olmak üzere 7 il ve 39 kulüpten 369 sporcu katılım sağlayacak. Sporcuların, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde şampiyonluk için ter dökecekleri müsabakayı vatandaşlar da ücretsiz bir şekilde izleyebilecek.

Kocaeli Muay Thai İl Temsilcisi Osman Şığva, "Düzenlediğimiz turnuvaya 7 ilimizden 369 sporcumuz katılıyor. Bu tarz turnuvalar düzenleyerek sporcular arasındaki dostluğu, birlik ve beraberliği arttırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra düzenlenen her turnuva sporcuların tecrübe kazanması açısından da oldukça önemli. 15 Temmuz ruhuna uygun bir turnuva olacağına yürekten inanıyorum. Şimdiden katılım sağlayacak olan bütün sporcu ve antrenörlere teşekkür ediyor, hepsine başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Muay Thai Kocaeli Gebze Spor Haberler

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