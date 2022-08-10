Kocaeli haberi | Karamürsel'de kulaçlar milli takım için atıldı

Kocaeli haberleri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları ile Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası Karamürsel'de yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları ile Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası Karamürsel'de yapıldı. Şampiyonaya katılan sporcular, kulaçlarını milli takım için attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Karamürsel Altınkemer Halk Plajı'nda yaklaşık 500 sporcu katılımıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları ile TYF Açık Su Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası yapıldı. Çekişmeli anlara sahne olan şampiyona ve seçmelere sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik sonunda Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler ve milli takıma seçilen sporcular belirlendi. Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın halka açık bölümü de yoğun ilgi gördü. Yarışmalarda ilk 3 derece alan sporculara madalya ve sürpriz hediyeler verildi. - KOCAELİ