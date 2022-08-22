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Kocaeli haberi: Hazırlık kampını tamamlayan Kocaelispor, kente döndü

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Kocaeli haberi: Hazırlık kampını tamamlayan Kocaelispor, kente döndü

Gelen Kocaeli haberine göre İl dışındaki hazırlık kamplarını tamamlayan Kocaelispor, bugün itibariyle çalışmalarına Kocaeli'de devam edecek.

İl dışındaki hazırlık kamplarını tamamlayan Kocaelispor, bugün itibariyle çalışmalarına Kocaeli'de devam edecek. Kamp süreci boyunca 7 hazırlık maçı oynayan yeşil-siyahlıların az gol atıp az gol yiyen bir ekip olması dikkat çekti.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları için il dışındaki kamp programlarını tamamladı. Dün Kocaeli'ye gelen takım, bugün saat 16.00'da toplanıp 18.00'da idmana çıkacak. Cumartesi günü ligin ilk maçında Kırklarelispor'u ağırlayacak olan yeşil-siyahlılar, kamp döneminde 7 tane hazırlık maçı yaptı. Körfez ekibi oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. En çok dikkat çeken nokta ise 7 maçta Kocaelispor'un toplam 6 gol atıp, kalesinde 3 gol görmesi oldu. Yepyeni bir kadroyla yeni sezona girecek olan Kocaelispor, iç sahada oynayacağı ilk maçta mutlak galibiyet hedefliyor.

Öte yandan, Kocaeli Stadyumu'ndaki hibrit çalışması sebebiyle maç Derince Stadyumu'nda oynanacak. Cumartesi günü 17.00'da başlayacak maçta Derince Stadyumu'nun dolu olması bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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