Kocaeli haberi! Hazarhan Karaca, Kocaelispor'da Spor Haberleri Kocaeli spor haberi: Kocaelispor, 22 yaşındaki futbolcu Hazarhan Karaca'yı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Kocaelispor, 22 yaşındaki futbolcu Hazarhan Karaca'yı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Kocaelispor, Şile Yıldızspor'dan Hazarhan Karaca'yı renklerine bağladı. Her iki kanatta da oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 34 resmi maça çıkıp, 3 gole katkı sağladı. Karaca'nın yeni sezonda yeşil-siyahlı formayı giyeceği, kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu öğrenildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Şile Spor Haberler

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