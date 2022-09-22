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Kocaeli haberi: 75 ülkeden bin 95 sporcu kozlarını Kocaeli'de paylaşacak

Spor Haberleri

Kocaeli haberi: 75 ülkeden bin 95 sporcu kozlarını Kocaeli'de paylaşacak

Gelen Kocaeli haberine göre Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası, 75 ülkeden bin 95 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası, 75 ülkeden bin 95 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Kocaeli, bu kez karatecileri ağırlamaya hazırlanıyor. Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karate Federasyonun ortaklığında, 23-25 Eylül tarihleri arasında İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 75 ülkeden bin 95 sporcunun katılımı beklenen organizasyonda, Türkiye adında 53'ü milli olmak üzere 136 sporcu ter dökecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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