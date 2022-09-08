Kocaeli haber! Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak Spor Haberleri Kocaeli haberine göre Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, 10-11 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak. Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, 10-11 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak. Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye, 16 kadın, 15 erkek sporcuyla mücadele edecek. Organizasyonda yer alacak milli sporcular ve maç programı şöyle: 10 Eylül Cumartesi Kadınlar: (40 kilo) Elif Arıcı, Kübra Yazıcı, (44 kilo) Şevval Erdoğmuş, Gülşen Tanrıkulu, (48 kilo) Gizem Dinçer, Sevde Aydın, (52 kilo) Elif Nur Yalçın, Sura Nil Karasu, (57 kilo) Deniz Yeşilyurt, Nil Su Kurucu Erkekler: (50 kilo) Ramazan Yıldız, (55 kilo) Yusuf Can Uzun, Fevzi Bilir, (60 kilo) Abdulgani Yaman, Hilmi Mucık, (66 kilo) Muharrem Caner Çetin, Bekir Taha Seymen, (73 kilo) İsmail Durbak, Onuralp Öztürk 11 Eylül Pazar Kadınlar: (63 kilo) Zehra Nur Kaya, Elif Kuşku, (70 kilo) Hatice Koçyiğit, Şilan Ok, (+70 kilo) Gülsün Agaç, Hayrun Nisa Arduc Erkekler: (81 kilo) Gökberk Özdemir, Abdullah İnci, (90 kilo) Mikail Zaloğlu, Yakup Kara, (+90 kilo) Yusuf Kaan Engin, Mehmet Ali Akıncı Spor Kaynak: AA / Musa Samur Kocaeli Eylül Spor Haberler

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