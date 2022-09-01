Kocaeli haber... Futbolcu kızlar kozlarını Gölcük'te paylaşacak Spor Haberleri Kocaeli spor haberi | Kocaeli'de 4 Eylül Pazar günü düzenlenecek U-13 Kız Futbol Turnuvası'nda, Türkiye'nin güçlü takımları karşı karşıya gelecek. Kocaeli'de 4 Eylül Pazar günü düzenlenecek U-13 Kız Futbol Turnuvası'nda, Türkiye'nin güçlü takımları karşı karşıya gelecek. Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Kadın Futbol Takımı işbirliğinde U-13 Kız Futbol Turnuvası düzenlenecek. 4 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Kavaklı Stadı'nda düzenlenecek etkinlikte, Türkiye'nin güçlü takımları mücadele edecek. Turnuvaya; Kocaeli Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş, Ankara Büyükşehir Fomget, Gençlerbirliği, Fatih Vatan, Arap Çeşme, Bilecikspor ve Sakarya kadın takımları karşı karşıya gelecek. Çekişmeli maçlara sahne olacak turnuvada, kız futbolunun yeni yıldız adayları yeteneklerini sergileyecek. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kocaeli Futbol Eylül Spor Haberler

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