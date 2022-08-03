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Ampute Milli Futbol Takımı'nın kampı başladı

Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de kampa girdi.

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Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de kampa girdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kent merkezinde bir otele yerleşen sporcular, akşam antrenmanını yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine, Kocaeli'de kamp yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Dünya şampiyonasında gruplarındaki 3'üncü maçlarını Kocaeli'de oynayacaklarını hatırlatan Çakmak, "İnşallah Kocaeli taraftarına, halkına çok güveniyoruz. Kampın da çok verimli geçeceğine inanıyoruz. Oyuncularımızın şubat ayından şu ana kadar biraz daha konsantrasyonları arttı. İngiltere ile yaptığımız hazırlık maçları bizim için çok verimli geçti." diye konuştu.

Çakmak, güçlü bir takım olduklarını, kampların, hedeflerine ulaşmada kendilerine önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı 11 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

AA / İbrahim Aktaş - Spor

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