Kocaeli haber: Al Ahli Saudi FC, sezon başı kampı için Kocaeli'de - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haber: Al Ahli Saudi FC, sezon başı kampı için Kocaeli'de

Kocaeli haber: Al Ahli Saudi FC, sezon başı kampı için Kocaeli'de

Kocaeli haberleri: Geçtiğimiz sezon küme düşen Suudi Arabistan kulübü Al Ahli Saudi FC, yeni sezon öncesi hazırlık kampını Kocaeli'de yapıyor.

 - Güncelleme:

Geçtiğimiz sezon küme düşen Suudi Arabistan kulübü Al Ahli Saudi FC, yeni sezon öncesi hazırlık kampını Kocaeli'de yapıyor.

Suudi Arabistan'ın Al Ahli Saudi FC takımı, sezon öncesi kampını Kocaeli'de bulunan Edis Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriyor. 2021-2022 sezonunda istediği sonuçlara ulaşamayan Suudi ekibi, 30 maçta topladığı 32 puanla küme düşmüştü. Daha önce Suudi Arabistan'da 3 lig ve 13 Suudi Kupası bulunan takım, yeni sezonda yeniden üst ligi hedefliyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Suudi Arabistan Kocaeli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title