Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü, Antalya Mtb Cup'ta Derece Elde Etti

Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da düzenlenen Tacettin Özsavaş Antalya Mtb Cup C1 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'nda derece elde ederek ayrıldı.

"Tacettin Özsavaş Antalya Mtb Cup C1 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı" 15 - 16 Şubat tarihlerinde Antalya'da tamamlandı. Yarışma, yerli yabancı olmak üzere toplamda 160 sporcunun katılımına sahne oldu. Müsabakaya katılan Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Eymen Ortaç, U11 erkek kategorisinde birinci olurken, Tuana Baylan ise U17 kdınlarda 4. olarak milli takım kampına girmeyi başardı.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları verildi. - KOCAELİ