İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı
TÜBİTAK Bilim Ödüllü profesörün hesabı boşaltıldı! Sizin de başınıza gelmemesi için bu detaya dikkat

TÜBİTAK Bilim Ödüllü profesörün hesabı boşaltıldı

Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü, Antalya Mtb Cup'ta Derece Elde Etti

Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü, Antalya Mtb Cup'ta Derece Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da düzenlenen Tacettin Özsavaş Antalya Mtb Cup C1 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'nda U11 erkek kategorisinde Eymen Ortaç birinci oldu, U17 kadınlarda ise Tuana Baylan 4. olarak milli takım kampına katılma şansı elde etti.

Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da düzenlenen Tacettin Özsavaş Antalya Mtb Cup C1 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'nda derece elde ederek ayrıldı.

"Tacettin Özsavaş Antalya Mtb Cup C1 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı" 15 - 16 Şubat tarihlerinde Antalya'da tamamlandı. Yarışma, yerli yabancı olmak üzere toplamda 160 sporcunun katılımına sahne oldu. Müsabakaya katılan Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Eymen Ortaç, U11 erkek kategorisinde birinci olurken, Tuana Baylan ise U17 kdınlarda 4. olarak milli takım kampına girmeyi başardı.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İstanbul Barosu'na fezleke! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor
img

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
img

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
İftar menülerinin fiyatı belli oldu

İftar menülerinin fiyatı belli oldu
Diş hekimini başından vurup annesine video gönderen caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.