Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 320 gram bonzai, 50 gram metamfetamin, 49 gram esrar, 7 ecstasy, tabanca, 2 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 10 lira ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 1 kilo 320 gram bonzai, 50 gram metamfetamin, 49 gram esrar, 7 ecstasy, tabanca, 2 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 10 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Y, S.A.Ö, A.O.Ö. ve Ç.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.