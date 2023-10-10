Kocaeli'de Uluslararası Balık Tutma Yarışması Düzenlenecek

Kocaeli'nin turizm destinasyonu Kandıra'da, 7 ülkeden 104 usta sporcunun katılımıyla 6. Uluslararası Balık Tutma Yarışması gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12-15 Ekim tarihleri arasında Kandıra ilçesi Uzunkum Sahili'nde 6. Uluslararası Balık Tutma Yarışmasına ev sahipliği yapacak. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Tunus, Fas olmak üzer 7 ülkeden 26'sı yabancı toplam 104 sporcu katılacak. Kıyasıya mücadelede sahne olması beklenen organizasyon Kumcağız Gençlik ve Yaz Kampı'nda yapılacak ödül töreni ile son bulacak. - KOCAELİ