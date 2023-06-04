Kocaeli'de off-road tutkunlarının kıyasıya yarıştığı festival sona erdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki gün süren "Gebze 1. Off-Road Festivali" tamamlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki gün süren "Gebze 1. Off-Road Festivali" tamamlandı.

İlçedeki özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 sporcu katıldı.

Sürücülerin çamurlu ve engebeli etaplarda kıyasıya mücadele ettiği etkinlik, heyecanlı anlara sahne oldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.