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Kocaeli'de motosiklet denetimi: 253 sürücüye ceza uygulandı

29 Kasım 2023 13:13 Son Güncelleme: 13:14 Abone Ol

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde, kural ihlali tespit edilen 253 sürücüye idari para cezası uygulandı ve 76 araç trafikten men edildi. Ayrıca 2 sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi ve 6 aranan şüpheli yakalandı.