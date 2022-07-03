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Kocaeli'de "Körfez Kupası Kürek Yarışları" yapıldı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Spor
Kocaeli'de 'Körfez Kupası Kürek Yarışları' yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle "Körfez Kupası Kürek Yarışları" düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle "Körfez Kupası Kürek Yarışları" düzenlendi.

Sekapark Uçurtma Tepesi sahil kesimindeki yarışlara 13 kulüpten katılan 232 sporcu 8 kategoride mücadele etti.

Yarışların yapıldığı alanda sporculara başarı dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli'yi su sporlarının başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Su sporlarının merkezi olma yolunda bu ve benzeri etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Yarışlara katılan sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Büyükakın, sporcularla kano teknesini suya indirerek deniz küreği erkeklerde dört çifte dümenli yarışının startını verdi.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi. Ayrıca, her kategoride birincilik alarak şampiyon olan İzmit Sümerspor Kulübüne 3 çift, ikinci Altınboynuz Kulübüne 2 çift, üçüncü Fenerbahçe Kulübüne ise 1 çift "çifte kürek" hediye edildi.

Müsabakaları, Büyükakın'ın yanı sıra Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül ve Kürek İl Temsilcisi Murat Günalp de izledi.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor

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