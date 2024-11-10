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Kocaeli'de Kocaelispor'un Galibiyeti Coşkuyla Kutlandı

Kocaeli'de Kocaelispor'un Galibiyeti Coşkuyla Kutlandı
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İzmit'te binlerce taraftar, Kocaelispor'un Sakaryaspor'a karşı elde ettiği 1-0'lık galibiyeti dev ekranda izleyerek göbek atarak kutlama yaptı.

Kocaeli'de Sakaryaspor galibiyeti coşkuyla kutlandı

Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), - İZMİT'te Kocaelispor-Sakaryaspor mücadelesini dev ekranda izleyen taraftarlar, Kocaelispor'un galibiyeti üzerine göbek atarak kutlama yaptı.

İzmit'te binlerce vatandaş, Kocaelispor-Sakaryaspor mücadelesini Kent Meydanı'nda bulunan dev ekrandan izledi. Maçın 1-0 Kocaelispor üstünlüğü ile sona ermesi üzerine kutlamalar yapıldı. Kocaelisporlu taraftarlar, ezeli rakibe karşı alınan galibiyeti göbek atarak kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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