KOCAELİ'de Karting Şampiyonası Tamamlandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları hafta sonu yapıldı. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları hafta sonu yapıldı. TOSFED Körfez Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlarda 6-9 yaş micro, 7-12 yaş mini, 12-15 yaş junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master kategorilerinde 3'er yarış gerçekleştirildi. 63 sporcunun kürsü için mücadele ettiği yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödül verildi.