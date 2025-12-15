Haberler

Kocaeli'de antrenörün kadın hakeme tokat attığı iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Kocaeli'de bir hakemin fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Kadın hakem Songül Uzun'un, antrenör Seçkin Tanrıkulu tarafından tokatlandığı öne sürüldü.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kocaeli Şubesi, Kocaeli'de oynanan 12 yaş altı lig müsabakasında bir hakemin fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İzmit Avni Kalkavan Stadı'nda bugün oynanan karşılaşmada hakem Songül Uzun'un (18), Çubuklubala Spor Kulübü antrenörü Seçkin Tanrıkulu tarafından tokat atılarak fiziksel şiddete maruz bırakıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu müsabakanın çocukların akademik ve sportif gelişimini desteklemek amacıyla düzenlendiği vurgulanarak, spor sahalarında her türlü şiddete karşı olunduğu belirtildi.

Kadın bir hakeme yönelik gerçekleştirilen şiddet olayının kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, derneğin hukuk birimi aracılığıyla söz konusu kişi hakkında yasal sürecin başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, konuya ilişkin inceleme ve hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor

Ünlü şarkıcıya şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title