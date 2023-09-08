Kocaeli'de Genç Dolandırıcıların Ağına Düştü

Kocaeli'de Galatasaray-Beşiktaş maçına bilet satın almak isteyen 23 yaşındaki genç, dolandırıcıların ağına düştü. Bin 500 TL dolandırılan genç, 'Ne parayı ne de bileti alabildim' dedi.

Kocaeli'de Galatasaray- Beşiktaş maçına bilet satın almak isteyen 23 yaşındaki genç, dolandırıcıların ağına düştü. Bin 500 TL dolandırılan genç, "Ne parayı ne de bileti alabildim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 2022 yılında Galatasaray- Beşiktaş maçına gitmek isteyen D.H.K. (23), bilet arayışına girdi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir profile giren D.H.K., maça ilişkin paylaşılan gönderinin altına yazılan yorumları okudu. G.A. bu profilde G.A. isimli şahısla iletişime geçti. Şahsa inanan D.H.K., onun hesabına bilet için bin 500 TL para gönderdi. Bileti alamayınca dolandırıldığını anlayan genç, polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili açılan davanın duruşması, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Salonda mağdur D.H.K. ve avukatı hazır bulunurken, sanık G.A. ise duruşmaya katılmadı. Dolandırıldığını söyleyen D.H.K. "2022 tarihinde Galatasaray-Beşiktaş maçı için bilet almak istedim ancak biletlerin tükendiğini gördüm. Instagram'dan Galatasaray'ın resmi sayfası olduğu belirtilen profile girdim. Instagram'da paylaşılan fotoğrafın altına yazılan yorumda bilinen bir uygulamadan bilet satışı yapıldığı yazıyordu. Şahıs bilet için bin 500 TL ücret istedi. Parayı yatırdım ancak bileti alamadım. Dolandırıldığımı anlayınca şikayetçi oldum. Ne parayı ne de bileti alabildim. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. - KOCAELİ