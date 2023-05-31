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Kocaeli'de Galatasaraylılar Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

Kocaeli'de Galatasaraylılar Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesinin ardından binlerce Galatasaray taraftarı Kocaeli'de sokaklara dökülerek coşkuyla kutlama yaptı.

- Kocaeli'de Galatasaraylılar şampiyonluğu coşkuyla kutladı

KOCAELİ - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemesinin ardından binlerce Galatasaray taraftarı sokağa dökülerek şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Ligi şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de coşkulu kutlama yapıldı. İzmit Anıt Park'ta başlayan kutlamalar kentin merkezi olan yürüyüş yolunda devam etti. Binlerce Galatasaray taraftarı meşaleler, bayraklar ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı. İzmit'te olduğu gibi Gebze'de de konvoylar ve kutlamalar yapıldı. Özellikle Icardi'nin sembol haline gelen gol sevinciyle vatandaşlar bol bol poz verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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