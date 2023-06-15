Kocaeli'de düzenlenecek yağlı güreşler hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 49. Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenleneceği açıklanan Taşköprü Yağlı Güreşleri, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 49. Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenleneceği açıklanan Taşköprü Yağlı Güreşleri, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
Başpehlivanların da aralarında bulunduğu 500 pehlivanın katılımıyla 18 Haziran Pazar günü yapılması planlanan yağlı güreşler, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
İptal edilen güreşlerin, federasyonla görüşme sonrasında belirlenecek tarihte yapılacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Spor