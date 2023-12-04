Kocaeli'de Dünya Engelliler Günü Kutlamaları

Kocaeli'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel sporcular farklı branşlarda hünerlerini sergiledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte özel sporcuların gösterileri ve ailelerin destekleri yer aldı.

Kocaeli'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel sporcular farklı branşlarda hünerlerini sergiledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle şehir genelinde birçok program düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu etkinliklerle özel vatandaşların yanında olduğunu gösterdi. Büyükşehir'in gerçekleştirdiği programlardan bir tanesi de Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde (GEBZESEM) yapıldı. Özel sporcuların birçok farklı branşta gösteri yaptığı etkinlikte aileleri de destekte bulundu. Program özel gereksinimli judo ve karate müsabakaları ile başladı. Sporcular daha sonra masa tenisi, bilek güreşi, boccia, floor curling, hemsball, eğlenceli atletizm ve geleneksel okçuluk branşlarında istasyon şeklinde performanslarını sergiledi. Aileler ise kıyasıya mücadele veren sporculara tezahüratları ile destek oldu.

"Sporcularımızın sayısını çoğaltacağız"

Gerçekleşen etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin, "3 Aralık Dünya Engellileri Günü'nde burada özel bireyli arkadaşlarımızla birlikte olmak çok daha güzel. İnşallah engelli alanındaki sporcularımızın sayısını çoğaltacağız. Başarılarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkacağız" dedi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan ise, "Özel bireylerimizin 12 ilçede her alanda olmasını istiyoruz. Gebze'de ve İzmit'te Engelsiz Yaşam Merkezlerimizin inşası devam ediyor. Tüm engel gruplarına haftanın 6 gününde hizmet verilecek. Bu merkezlerimiz hafta sonu da açık olacak" şeklinde konuştu.

Aralarında Kocaeli Kağıtspor Kulübünün milli ve lisanslı sporcularının da bulunduğu etkinlik madalya töreni ve aile fotoğrafı ile son buldu. - KOCAELİ