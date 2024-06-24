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Kocaeli'de Cirit Şöleni düzenlendi

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Ata sporu olan cirit, Kocaeli'de düzenlenen şenlikte genç nesillere aktarıldı. Sporcuların hünerleri ve nefes kesen mücadelesi izleyicileri büyüledi.

Ata sporu olan ciridi genç nesillere aktarabilmek için Kocaeli'de düzenlenen şenlikte, at koşturan sporcular hünerleri ile nefesleri kesti.

Kocaeli'de ata sporunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma amacıyla Cirit Şöleni düzenlendi. Düzenlen şenliğe yüzlerce vatandaş katıldı. Halayların çekildiği, sanatçıların sahne aldığı etkinlik sonrası sporcular sahaya indi. Sporcularının nefes kesen mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Alanı dolduran vatandaşlar mücadeleyi ilgiyle takip etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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