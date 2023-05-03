Kocaeli'de amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında Kocaeli'deki amatör spor kulüplerine 7 milyon 850 bin lira ayni ve nakdi destek yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında Kocaeli'deki amatör spor kulüplerine 7 milyon 850 bin lira ayni ve nakdi destek yapıldı.

Valilik Akçakoca Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Seddar Yavuz, spor altyapısına önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Ülkede büyük gelişmeler yaşandığına, Avrupa'daki tesislerden daha iyisine kavuşulduğuna değinen Yavuz, bu sayede birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıldığını kaydetti.

Yavuz, tesisleşmenin yanı sıra özellikle milli takımlar seviyesinde ciddi uluslararası başarılar elde edilmeye başlandığına işaret ederek, Kocaeli'de 21 branşta 107 milli sporcumuz bulunuyor. Kocaeli aynı zamanda, Büyükşehir Belediyesinin hem kurduğu spor kulüpleriyle hem de altyapıya yaptığı yatırımlar nedeniyle bir 'spor kenti' haline geldi. Gençliğini ve çocuklarını ihmal eden hiçbir toplumun istikbalinin olmadığını hepimiz biliriz. Ancak elbette bu yatırımları yapabilmek için bir ekonomik refaha, bir anlayışa ve stratejik bir bakış açısına sahip olmamız gerekir." diye konuştu.

Amatör spor kulüplerine hükümetin desteğinin her yıl artarak devam ettiğini vurgulayan Yavuz, "Bu yıl Kocaeli'de 335 spor kulübüne 7 milyon 850 bin lira civarında desteği sağlamış olacağız. İnanıyorum ki bu destek önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, amatör spor kulüpleri temsilcilerine nakdi yardımların sembolik çeklerini verdi.