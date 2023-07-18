Kocaeli'de Amatör Spor Kulüpleri Bilgi Yazılım Sistemi Faaliyete Geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Amatör Spor Kulüpleri Bilgi Yazılım Sistemi (Sporaktif), kentteki amatör spor kulüplerinin sportif verilerini toplamak amacıyla kullanılmaya başlandı. Sistem sayesinde kulüplerin bilgileri tek kaynaktan kullanılarak ayni ve nakdi yardım talepleri hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kentteki amatör spor kulüplerinin sportif verilerinin toplanması amacıyla geliştirilen Amatör Spor Kulüpleri Bilgi Yazılım Sistemi (Sporaktif) faaliyete başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kulüp başkan ve yöneticilerine sistemin tanıtılması için bir restoranda toplantı düzenlendi.

Sporaktif yazılım sistemiyle kentte faaliyet gösteren yaklaşık 600 amatör spor kulübünün sportif verilerinin tek kaynaktan kullanılması hedefleniyor.

Her kulübün yetkilisi, "sporaktif.kocaeli.bel.tr" internet adresine girerek kulüp başkanı, yönetim kurulu, antrenörler, takımlar, sporcular, tesisler, kulüp ve sporcu başarısı gibi çeşitli bilgileri kaydedecek.

Sistem sayesinde kulüplerin ayni ve nakdi yardım talepleri, Büyükşehir Belediyesine iletilerek hızlı sonuç alınması sağlanacak.

Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve kulüp başkanları katıldı.