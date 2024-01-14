Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Spor Okullarında 44 Bin 766 Öğrenciye Hizmet Verdi

Kocaelili çocukların ücretsiz ders aldığı spor okullarında 9 branşta 128 spor tesisinde 180 antrenör ile 44 bin 766 öğrenciye hizmet verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor okullarında minik sporculara spor kültürü, paylaşma, adil olma ve sağlıklı rekabet duygusu öğretiliyor. 12 ilçede atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 9 branşta 2023 yılında da hizmet verilmeye devam edildi. 2023 yılı itibariyle 128 spor tesisinde 180 alanında uzman antrenörle yaz dönemi spor okullarında 10 bin, kış döneminde ise 34 bin 766 öğrenci olmak üzere toplamda 44 bin 766 öğrenciye hizmet verildi. Öte yandan, Büyükşehir'in kış dönemi spor okulları 4 bilgievi, 1 havuz, 77 okul, 14 spor salonu olmak üzere toplamda 96 tesiste 110 eğitmen ve 33 bin 936 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Çocukların fiziksel uygunluklarını belirlemek için periyodik olarak yapılan bilimsel test ve ölçümlerle minik sporcuların fiziksel ve performans gelişimleri de takip ediliyor. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda minik sporcular uygun antrenman gruplarına veya diğer spor dallarına yönlendiriliyor. Ayrıca dönem içerisinde öğrencilere ve ebeveynlerine yönelik yapılan bilinçlendirici seminerlerle çocuklar ve aileleri doğru bilgilendirme ve sağlıklı olarak yönlendiriliyor. - KOCAELİ