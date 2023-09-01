Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kardeş Pası Sokak Basketbol Şampiyonası Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği, "Kardeş Pası Sokak Basketbol Şampiyonası" yarın başlıyor.

Yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlar gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl beşincisini düzenlediği Kardeş Pası Sokak Basketbol Şampiyonası'nda basketbol severleri bir araya getirecek. Turnuvaya başvurular bugün mesai bitimine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasından yapılabilecek. Şölen havasında geçecek turnuva 2 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de start alacak ve karşılaşmalar 3 Eylül Pazar günü yapılacak final maçları ile sona erecek. Çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenilen turnuva, Ferruh Duygu Spor Tesisleri'ndeki açık alan Basketbol Sahası'nda yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Kardeş Pası 5 Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Basketbol Federasyonu uygulama esasları ve kuralları uygulanacak. Turnuvada 3+2 kişi olacak şekilde her takımda 5 sporcu katılım sağlayacak. Turnuvada dereceye giren birinci takıma 20 bin TL, ikinci takıma 15 bin TL, üçüncü takıma ise 10 bin TL tutarında spor hediye çeki verilecek. - KOCAELİ