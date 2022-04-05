Kocaeli, Boccia Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Ben de Varım" projesi çerçevesinde Petkim Boccia Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ; Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen Petkim Boccia Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Kocaeli'den katılan 9 sporcu ile birlikte toplamda 120 tekerlekli sandalyeli sporcu turnuvada yer aldı. Eleme usulü ile bireysel ve çiftler kategorisinde gerçekleşen müsabakalara Türkiye'nin pek çok farklı ilinden sporcular katıldı.

"Ben de Varım" projesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmetlerine kayıtlı müsküler distrofi, serebral palsi, omirilik felci tanısı konulmuş 645 kişiden Boccia branşı kriterlerine uygunluğu olan 21 kişiye ulaşıldı. Aralarından 9 kişinin sınıflandırma çalışması fizyoterapist tarafından sağlandı. Geriye kalan 12 kişinin de alanında uzman fizyoterapist tarafından sınıflandırması devam ediyor. Sınıflandırılması yapılan özel gereksinimli bireyler, bu doğrultuda İzmit, Gölcük ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilecek olan boccia branşı spor faaliyetlerine başlayacak. - KOCAELİ