Kocaeli, AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Kocaeli, AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak. Yarışlar, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

Kocaeli, AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, yarışlar Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından 23-24 Eylül'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize edilecek.

ICRYPEX ana sponsorluğundaki yarışlar, 23 Eylül Cumartesi saat 09.00'da idari ve teknik kontrollerle başlayacak. Antrenmanlar ve sıralama turlarıyla devam edecek ilk günde saat 16.15'te maxi grup ve saat 17.15'te süper grup ilk yarışları koşulacak.

Organizasyonda 24 Eylül Pazar günü ise saat 13.45'te süper grup ve saat 15.45'te de maxi grupta ikinci yarışlar yapılacak.

Ödül töreniyle sona erecek organizasyonda pist sürüşü ve Twingo Fan Club etkinlikleri de gerçekleştirilecek.