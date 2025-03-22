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Kocaeli Amatör Lig Maçında Tribün Kavgası: Yaralılar Var

Kocaeli Amatör Lig Maçında Tribün Kavgası: Yaralılar Var
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Kocaeli Süper Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Derince ile Bağdatspor arasında oynanan maçta tribünlerde büyük bir kavga çıktı, yaralananlar olduğu bildirildi. Maç 1-1 sona erdi.

Kocaeli Süper Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Derince ile Bağdatspor ile karşılaşmasında tribünlerde kavga çıkarken, yaralananların olduğu öğrenildi.

Kocaeli Süper Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Derince, Cephanelik Stadı'nda Bağdatspor ile karşı karşıya geldi. Sahada büyük çekişmeye olurken, yaşanan pozisyon sonrası tribünlerde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraftarlar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga sebebiyle maç dururken, taraftar ve polislerin müdahalesiyle olaylar son buldu. Olaylarda yaralananların olduğu bildirildi.

Öte yandan karşılaşma 1-1 sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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