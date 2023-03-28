Knicks, Immanuel Quickley'nin 40 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Immanuel Quickley'nin skorer oyunuyla konuk ettiği Houston Rockets'ı 137-115 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Immanuel Quickley'nin skorer oyunuyla konuk ettiği Houston Rockets'ı 137-115 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinden Knicks, konuk ettiği Rockets'ı 22 sayı farkla geçerek 3 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı ve play-off'a kalma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Sezonun 43. galibiyetine ulaşan Knicks'te Quickley 40 sayı ve 9 asistle tamamladığı mücadelede, kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Julius Randle 26 sayı, RJ Barrett 19 sayı ve 5 asist, Obi Toppin 15 sayı, Quentin Grimes ise 14 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle galibiyette rol oynadı.

Üst üste 6'ncı, toplamda ise 58'inci mağlubiyetini alan Rockets'ta Kevin Porter 26, Jalen Green 19 sayı, Kenyon Martin 18 sayı ve 6 ribaunt, Jabari Smith 14 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Tari Eason 13 sayı ve 8 ribaunt, Josh Christopher 12 sayı, milli oyuncu Alperen Şengün ise 11 sayı, 5 ribaunt, birer asist ve blokluk performans sergiledi.

Mavericks, play-in'e kalma mücadelesini sürdürdü

Dallas Mavericks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 127-104 yenerek Batı Konferansı'nda play-in'e kalma umudunu devam ettirdi.

Sezonun 37. galibiyetine uzanan konferans 11'incisi Mavericks'te all-star Luka Doncic 25 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, yedekten gelen Jaden Hardy 20 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Kyrie Irving 16 sayı, 6 asist ve 3 blok, Tim Hardaway 13, Reggie Bullock 11, JaVale McGee 10 sayı attı.

Art arda 3'üncü, toplamda 43'üncü yenilgisini alan Pacers'ta Bennedict Mathurin 26 sayı, Andrew Nembhard 17 sayı, 5'er asist ve ribaunt, TJ McConnell 15 sayı, beşer asist ile 5 ribaunt, Jordan Nwora 13 sayı ve 9 ribaunt, Jalen Smith 11 sayı ve 6 ribaunt üretti.

Furkan Korkmaz'dan 6 sayı

Play-off'a kalmayı önceden garantileyen takımların mücadelesinde, Denver Nuggets, ağırladığı Philadelphia Sixers'ı 116-111'lik skorla geçti.

51. kez kazanan Batı Konferansı lideri Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 25 sayı, 17 ribaunt ve 12 asistle bu sezon 29. kez "triple-double" yaptı. Jamal Murray 19 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Bruce Brown 18 sayı ve 5 asist, Michael Porter 15 sayı ve 6 ribaunt, Aaron Gordon 12 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 26'ncı kez kaybeden 49 galibiyetli Sixers'ta all-star oyunculardan Joel Embiid sakatlığı, James Harden ise dinlendirilmek amacıyla maçta forma giymedi. Tyrese Maxey 29 sayı ve 5 asist, Paul Reed 16 sayı ve 9 ribaunt, Tobias Harris 16 sayı ve 5 ribaunt, Jalen McDaniels 14 sayı, oyuna sonradan girerek 7 dakika 8 saniye sahada kalan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 6 sayı, birer ribaunt, asist ve top çalma kaydetti.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 117-126

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 104-127

New York Knicks-Houston Rockets: 137-115

Utah Jazz-Phoenix Suns: 103-117

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 116-111

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 90-124

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 115-119

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 124-112