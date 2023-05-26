KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi, depremzedeler için 'Haydi Gel Spor Yapalım' projesini tamamlıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından hayata geçirilen 'Haydi Gel Spor Yapalım' projesine yüzlerce çocuk katıldı.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından Karaman'a gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirilen çocuklar için hazırlanan 'Haydi Gel Spor Yapalım' projesi bu ay sonunda tamamlanıyor. 27 Şubat'ta başlayıp 31 Mayıs'ta sona erecek olan proje ile voleybol, basketbol, badminton, tekvando ve okçuluk başta olmak üzere 13 farklı branşta eğitim alarak spor yapan çocuklar proje yoğun ilgi gösterdi. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök eşliğinde 'Haydi Gel Spor Yapalım' projesine katılan çocuklarla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, "Deprem nedeniyle birçok vatandaşımız evinden yurdundan oldu. Bizler de üniversite olarak her alanda elimizden gelen tüm desteği gösterdik. Karaman'a gelen çocuklarımız içinde 'Haydi Gel Spor Yapalım' başlığı altında birçok etkinlik düzenleyerek onları spora yönlendirdik. Depremzede çocuklarımız haftanın dört günü gelerek spor tesislerimizde alanında yetkin hocalarımızın koordinasyonunda eğitimlere katıldı. Çocuklarımızın ilk geldikleri zamana kıyasla moral olarak çok iyi durumda olmaları bizler için son derece sevindirici. Bu nedenle bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök'e, antrenör kardeşlerimize ve tüm personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Etkinliklere katılan çocuklarla yakından ilgilenen Rektör Gavgalı, çocuklarla birlikte bir süre spor yaptı. - KARAMAN