KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi, depremzede ailelere yönelik 'Haydi Gel Spor Yapalım' projesini tamamladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından depremzede ailelere yönelik düzenlenen 'Haydi Gel Spor Yapalım' projesinin sertifika töreni ve fidan dikim programı gerçekleştirildi.

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök, il ve üniversite protokolü, davetliler, depremden etkilenen çocuklar ve aileleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök, "Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hepimizin ciğeri yandı. Üniversite olarak konuyla ilgili birçok çalışma yaptık. Rektörümüzün desteğiyle depremden etkilenerek Karaman'a gelen çocuklarımıza yönelik bir etkinlik düzenlemek istedik. Çocuklarımıza 14 hafta boyunca alanında uzman hocalarımız ve öğrencilerimiz eşliğinde spor eğitimi verdik" dedi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı da 11 ilde yıkıcı etkisi görülen 6 Şubat depremlerinin ardından üniversite olarak tüm imkanlarıyla yaraların sarılması için seferber olduklarını belirtti. Bölgeden Karaman'a gelen depremzedelerle de yakından ilgilendiklerini ifade eden Rektör Gavgalı, Spor Bilimleri Fakültesi öncülüğünde hayata geçirilen 'Haydi Gel Spor Yapalım' projesinin de bu anlamda çok değerli olduğunu kaydetti. Rektör Gavgalı, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından 'Haydi Gel Spor Yapalım' proje sürecini anlatan video gösterimi izleyiciyle buluştu. Programın devamında projeye katılan depremzede çocuklara, sponsor olan bir otelin yetkililerine, düzenleme kuruluna, akademisyenlere ve öğrencilere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Törenin ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'nın katılımıyla Spor Bilimleri Fakültesi bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Depremin etkilediği 11 il anısına şehirlerin isimlerinin yazılı olduğu plakalarının asıldığı 11 adet çınar fidanı toprakla buluşturuldu. - KARAMAN